Kamyon yolcu otobüsüne çarptı! 8 kişi yaralandı - Haberler
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Kamyon yolcu otobüsüne çarptı! 8 kişi yaralandı

Kamyon yolcu otobüsüne çarptı! 8 kişi yaralandı
AA / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde kamyonun yolcu otobüsüne çarpması sonucu 7'si yolcu 8 kişi yaralandı. Ulaşımın tek şeritten sağlandığı bölgede trafik oluştu.

Ankara istikametinde seyreden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen kamyon, Sakarya gişeleri mevkisinde, yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada araçta sıkışan kamyon şoförü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

8 YARALI VAR

Yaralanan 7 yolcu ile kamyon şoförü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı güzergahta, uzun araç kuyrukları oluştu.

BAŞKA OTOBÜSLE DEVAM EDECEKLER

Araçların kaldırılması için çalışmalar sürerken, kazayı yara almadan atlatan yolcuların başka otobüsle yola devam edeceği öğrenildi.

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AA / Emre Ayvaz - Son Dakika Haberleri

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