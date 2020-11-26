Anadolu Otoyolu'nda kamyon tıra çarptı: 1 yaralı
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Anadolu Otoyolu'nda kamyon tıra çarptı: 1 yaralı

26.11.2020 02:31 | Son Güncelleme: 26.11.2020 02:46

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, tıra arkadan çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, tıra arkadan çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu üzerinden İstanbul istikametine seyreden Mehmet Kahraman idaresindeki 68 DL 577 plakalı yumurta yüklü kamyon, Osman Döver yönetimindeki 51 KJ 704 plakalı mısır yüklü tıra Bolu-Düzce il sınırı mevkisinde arkadan çarptı.

Kazada, kamyonun içinde sıkışan Mehmet Kahraman yaralandı.

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Sıkıştığı yerden Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince çıkarılan yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada tırda bulunan ve otoyola dökülen mısırlar bölgeye gelen karayolları ekiplerince temizlendi.

Kazayı anlatan tır sürücüsü Osman Döver, arkasında seyreden kamyonun kendi aracına çarpması sonucu şaşkına döndüğünü ifade ederek, "Kaza bir anda oldu. Nasıl olduğunu anlamadım. Kamyon sürücüsü yaralandı ama durumu iyi görünüyordu." dedi.

Anadolu Otoyolu'nda kamyon tıra çarptı: 1 yaralı
Anadolu Otoyolu'nda kamyon tıra çarptı: 1 yaralı
Anadolu Otoyolu'nda kamyon tıra çarptı: 1 yaralı
Anadolu Otoyolu'nda kamyon tıra çarptı: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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