Anadolu'nun ilk Türk camisinden ezan sesi yankılandı
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Anadolu'nun ilk Türk camisinden ezan sesi yankılandı

İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu - Haberler | Kültür Sanat

Anadolu'nun ilk Türk camisinden ezan sesi yankılandı UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Ani Ören Yeri'nde bulunan Anadolu'nun ilk Türk camisinde ezan sesi yankılandı.

Anadolu'nun ilk Türk camisinden ezan sesi yankılandı

KARS - UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Ani Ören Yeri'nde bulunan Anadolu'nun ilk Türk camisinde ezan sesi yankılandı.

Ani Ören Yeri'ndeki Ebul Menuçehr Cami'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor. Ebul Menuçehr Cami restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra ibadete açılacak. Restorasyon çalışmaları devam eden ve Türkiye-Ermenistan sınırında bulunan Ebul Menuçehr Camisinde okunan ezan ziyaretçilerini duygulandırdı.

Tarihi mekanda yüzyıllar sonra ezan okunduğunu ifade eden Arzu Kasımoğlu, "Duygulandım, duyduğum zaman gerçekten çok duygulandım. Çok güzel bir duygu, çok güzel" dedi.

25 yıl sonra memleketi Kars'a gelerek Ani Ören Yeri'ni ziyaret ettiğini belirten Eda Kasımoğlu "25 yıl memleketime geldim. Yani buranın tadilata girmesi, çok güzel, ezan sesinin tabi ki burada yankılanması hem beni duygulandırdı hem de çok etkiledi" diye konuştu.

Minaresinde Kufi yazı türüyle 'Bismillah' yazan, Anadolu'daki ilk Türk camisi olan Ebu'l Manuçehr Camii, 1064 yılında Selçuklu Sultanı Alparslan'ın Ani kentini fethetmesinden sonra 'Ani Beyi' olarak atadığı Menuçehr tarafından 1072'de dikdörtgen planlı ve 2 katlı olarak yaptırılan caminin Ani'nin fethinin 957. Yıldönümü olan 16 Ağustos 2021'e kadar tamamlanarak ibadete açılması planlanıyor.

Ebu'l Menuçehr Camii'nin minaresinin ilgi çekici tarafı, üzerinde beyaz renkte taşların sıralanmasıyla küfi hatla yazılmış "Bismillah" yazısının olmasıdır. Bu yazı merdivenin 66. basamağına denk geliyor.

Öte yandan Eski kaynaklarda caminin batı duvarının üstünde yer alan inşa kitabesiyle bundan başka iki kitabeden söz edilirken, minarenin 99 basamak olması Esma-ül Hüsna, Allah C.C' nın ismi şeriflerinin sayısına bağlanılıyor. Tespih adedi gibi her 33 merdivende bir küçücük de olsa havalandırma boşluğu göze çarpıyor.

Anadolu'nun ilk Türk camisinden ezan sesi yankılandı
Anadolu'nun ilk Türk camisinden ezan sesi yankılandı
Anadolu'nun ilk Türk camisinden ezan sesi yankılandı
Anadolu'nun ilk Türk camisinden ezan sesi yankılandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Işık Çapanoğlu

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