Anadolu Hisarı sahiline çamur aktı
Haberler » Güncel » Anadolu Hisarı sahiline çamur aktı - Haber

Anadolu Hisarı sahiline çamur aktı

İstanbul'da günlerdir etkisini sürdüren yağmurun ardından Anadolu Hisarı sahiline çamur aktı.

09.01.2020 12:21 | Son Güncelleme: 09.01.2020 12:26
Anadolu Hisarı sahiline çamur aktı

'da günlerdir etkisini sürdüren yağmurun ardından sahiline çamur aktı. Çamur bulanan Anadolu Hisarı sahili ile Deresi böyle görüntülendi.


İstanbul'da son günlerde şiddetli fırtına ile beraber yağmur da etkili oldu. Yağmurun günlerdir aralıksız yağması nedeniyle Anadolu Hisarı sahiline çamur aktı. Çamurun aktığı sahil ile suyun geçtiği Göksu Deresi adeta kahverengiye büründü. Anadolu Hisarı sahilinde metrelerce açıklarında çamurlu suyun olduğu görüldü. Yağmur nedeniyle çamur akan Anadolu Hisarı sahili ile Göksu Deresi böyle görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler