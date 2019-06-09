Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçının ardından

Sarı-lacivertli ekibin kaptanı Melih Mahmutoğlu avantajlı duruma geldiklerini belirterek, "Sadece 1 maç kazandık. Aynı şekilde salı günü de oynayacağız. Avrupa Ligi'ndeki performansımız gerçek oyunumuz değildi. Takım da bunu biliyordu. Ne konuştuysak onları sahada gösterdik. 2-0 yapmak için elimizden geleni yapacağız. Kendi taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın gerçek resmini gösterdik." diye konuştu.

Milli basketbolcu, Fenerbahçe taraftarının Ergin Ataman'ın aleyhinde yaptığı küfürlü tezahüratlarla ilgili bir soruya, "Bunu önce aynı şekilde Ergin Ataman'a sorun. Biz televizyonda gördük. Tribünde neler olduğunu gördük. Biz basketbolcuyuz sahada ne yapmamız gerekiyorsa onu yapıyoruz. Fenerbahçe taraftarı herkese aynı davranmıyor. Vardır bir bildikleri. Bu olayı da tasvip etmiyorum. Sizden daha cesur olmanızı bekliyorum. Final serisinden sonra tüm sorularınızı cevaplayabilirim." cevabını verdi.

Kaynak: AA