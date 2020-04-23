Anadolu Efes, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı dijital ortamda çocuklarla kutladı
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Anadolu Efes, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı dijital ortamda çocuklarla kutladı

Anadolu Efes Spor Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı dijital ortamda çocuklarla kutladı.

23.04.2020 15:57 | Son Güncelleme: 23.04.2020 16:02
Anadolu Efes, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı dijital ortamda çocuklarla kutladı

Anadolu Efes Spor Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı dijital ortamda çocuklarla kutladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Anadolu Efes Spor Kulübü 23 Nisan Kutlaması'nda 200'e yakın çocuk katılımcının yanı sıra, başantrenör Ergin Ataman ile oğlu Sarp Ataman, kaptan Doğuş Balbay, Anadolu Efes'in sesi Mustafa Özben ve kulüp maskotu Çaylak da yer aldı. Müzik, coşku ve eğlence dolu kutlama sayesinde minik basketbolseverler mutluluk dolu bir gün yaşadı." ifadeleri yer aldı.

Etkinlikte çocuklardan gelen soruları da yanıtlayan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, sosyal izolasyon döneminde ailesiyle birlikte keyifli vakit geçirmek için neler yaptığını anlattı ve çocuklara bu konularda tavsiyelerde bulundu.

Salgın nedeniyle 23 Nisan'ı evlerinde kutlamak zorunda kalan çocuklara seslenen Ataman, sosyal izolasyon dönemi sonrasındaki ilk antrenmanlarında çocukları ağırlayacaklarını ve 23 Nisan'ı bir kez daha hep birlikte kutlayacaklarını açıkladı.

Ergin Ataman'ın oğlu Sarp Ataman ise babasının koltuğuna oturarak bugünlük Anadolu Efes'in başantrenörü de oldu.

Lacivert-beyazlı takımın kaptanı Doğuş Balbay, spor yapmanın ve dengeli beslenmenin hayatın her döneminde çok önemli olduğunu, özellikle de içinde bulunduğumuz günlerde bu iki konuya dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kulübün anonsörü Mustafa Özben de çocuklarla birlikte Anadolu Efes kadrosundaki tüm oyuncuları, tıpkı Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanmak üzere olan bir maç gibi tek tek anons ederek, minik basketbolseverlere maç atmosferini yaşattı.

Anadolu Efes'in maskotu Çaylak da çocuklarla dans ederek organizasyonda yer aldı.

Anadolu Efes, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı dijital ortamda çocuklarla kutladı

Kaynak: AA

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