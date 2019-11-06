Anadolu Ateşi 20. Yaşını Türkiye'nin dört bir yanında kutluyor!

06.11.2019 13:44 | Son Güncelleme: 06.11.2019 13:46

Türkiye'nin dans kültürünü 104 ülkede sergileyen Anadolu Ateşi, Türkiye'de de her yıl yaklaşık 1 milyon turisti ağırlıyor!

Anadolu Ateşi'nin 3500 dansçıya eğitim verdiği Türkiye'nin farklı şehirlerinde ve Kıbrıs'taki okullarında da kış sezonuya birlikte eğitim başladı.

Yeni dansçıları yetişirken, dünyayı ve Türkiye'yi gezen turne kadroları da kış programı için yeniden yollarda!

ANADOLU ATEŞİ BU HAFTA ANKARA VE İSTANBUL'DA

Anadolu Ateşi, 20'nci yıl etkinlikleri öncesinde, bu sezon sergilemeye başladığı "Istanbul Dreams by Anadolu Ateşi" ile şubat ayından bu yana Türkiye turnesine devam ediyor.

06 Kasım ÇarşambaAnkara Congresium 21:00

07 Kasım PerşembeAnkara Congresium 21:00

08 Kasım Cumaİstanbul Bostancı Gösteri Merkezi 21:00

22 Kasım CumaDiyarbakir DBB Kongre ve Kültür Merkezi 21:00

23 Kasım CumartesiGaziantep Gaziantep Ün. MAVERA K.M21:00

24 Kasım PazarMersin Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi21:00

Biletler Biletix ve mekan gişelerinde!

Anadolu Ateşi, gençlerin ve çocukların dansla tanışması ve dans eğitimi alması yönünde yürüttüğü faaliyetleri açtığı 11 Dans Akademisi ile taçlandırdırdı.

Anadolu Ateşi, 20 yıl boyunca dans sektörünün her branşına (eğitim, kostüm, makyaj, organizasyon, reklam ve tanıtım, gösteri ve tiyatro salonları, konaklama, ulaşım vb.) direkt ya da dolaylı olarak iş imkanı yarattı ve ekonomik anlamda katkıda bulundu. 20 yılda gösterilerini izleyen 50 milyonu aşkın biletli izleyicine kültür ve sanatın zenginleştirici deneyimini yaşatttı.

Kaynak: Bültenler