ANADOLU AJANSI ULAŞTIRMA GÖREVLİSİ SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ DENİZDE AKINTIYA KAPILDI
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ANADOLU AJANSI ULAŞTIRMA GÖREVLİSİ SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ DENİZDE AKINTIYA KAPILDI

ANADOLU AJANSI ULAŞTIRMA GÖREVLİSİ SERİNLEMEK İÇİN GİRDİĞİ DENİZDE AKINTIYA KAPILDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÜSKÜDAR'da serinlemek için denize giren Anadolu Ajansı ulaştırma görevlisi Ali Asaroğlu, akıntıya kapıldı.

ÜSKÜDAR'da serinlemek için denize giren Anadolu Ajansı ulaştırma görevlisi Ali Asaroğlu, akıntıya kapıldı. Olay yerine gelen ekiplerin Asaroğlu'nu arama çalışmaları sürüyor.

Olay saat 13.30 sıralarında Üsküdar Kuzguncuk Sahili'nde meydana geldi. Mesai öncesi arkadaşıyla Kuzguncuk Sahili'nde denize giren Anadolu Ajansı ulaştırma görevlisi Ali Asaroğlu (48), bir anda akıntıya kapıldı. İmdat diye bağırmaya başlayan Asaroğlu gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik ekipleri, deniz polisi sevk edildi. Bölgeye gelen su altı arama kurtarma ekipleri de Ali Asaroğlu'nu aramak için çalışma başlattı. 

Sahilde bulunan Sebrullah Yücekaya, "Orta kısımda gördüm. 'İmdat' dediğini duydum ama emin olamadım. İskelenin dibine kadar yüzerek geldi, yine 'İmdat' dedi. Arkadaşlara 'Adam boğuluyor' dedim. Ama dememe kalmadan dibine girdi." dedi.

Görüntü dökümü:

----------------------Olay yerindeki sahil güvenlik ekipleri -Deniz polisinden görüntüler-Arama kurtarma çalışmaları-Vatandaş ile röp -Ali Asaroğlu'nu arkadaşından görüntü

-Genel ve detay 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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