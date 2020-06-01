Amuda kalkıp spor hareketleri yapan Çağla Şıkel, kusursuz vücuduyla göz kamaştırdı Kusursuz fiziğiyle daima adından söz ettiren Çağla Şıkel, TikTok uygulamasına video çekmek için amuda kalkarak spor hareketleri yaptı. Yıllardır spor yapan Şıkel, kıvraklığıyla takipçilerinden tam not aldı.

Salgın nedeniyle iki çocuğuyla birlikte karantinada olan manken ve sunucu Çağla Şıkel, TikTok uygulamasına merak sardı. Hesabından sık sık paylaşımlar yapan Şıkel, son olarak amuda kalkıp çektirdiği videoyu yayınladı.

KUSURSUZ FİZİĞİYLE GÖZ KAMAŞTIRDI

Çektiği videolarla eğlenceli kimliğini ortaya çıkaran Şıkel, fit vücudunu gözler önüne sermek için amuda kalkarak spor hareketleri yaptı. Şıkel bu anları "TikTokspor" notuyla Instagram hesabından da paylaştı. Şıkel'in paylaşımına ilk yorumu da en yakın arkadaşı Alişan yaptı. Arkadaşının hareketlerini büyük bir şaşkınlıkla izleyen Alişan "Çıkıyorum takipten" diyerek espri yaptı. Başarılı sunucunun videosu kısa sürede 428 binden fazla görüntülenme aldı. Öte yandan 41 yaşındaki Şıkel, yıllara meydan okuyan fiziğiyle genç kızlara taş çıkarttı.