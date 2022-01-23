Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı'na inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu. Sağlık durumu iyi olan şahsın hastaneye kaldırıldığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.