Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu - Haberler
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Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu

Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu
AA / Abdullah Aşıran - Haberler | Dünya

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı'na inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu. Sağlık durumu iyi olan şahsın hastaneye kaldırıldığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Hollanda Kraliyet Askeri Polisinden yapılan açıklamada, Güney Afrika'dan Schiphol Havalimanı'na gelen bir kargo uçağının öndeki iniş takımlarında kaçak bir erkek yolcu bulunduğu belirtildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Açıklamada, durumu iyi olan kişinin hastaneye sevk edildiği ve soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

AA / Abdullah Aşıran - Son Dakika Haberleri

Schiphol Havalimanı, Güney Afrika, Hollanda, Dünya, Güncel, Haber

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