AFYONKARAHİSAR - Ampute Milli Futbol Takımı, gazi Yusuf Yayla'ya moral ziyaretinde bulundu
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AFYONKARAHİSAR - Ampute Milli Futbol Takımı, gazi Yusuf Yayla'ya moral ziyaretinde bulundu

Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Ampute Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Osman Çakmak ve oyuncular, Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Yıldırım operasyonunda ayağından yaralanarak gazi olan uzman çavuş Yusuf Yayla'ya moral ziyaretinde bulundu, milli takım forması hediye etti.

Ampute Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Osman Çakmak ve oyuncular, Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Yıldırım operasyonunda ayağından yaralanarak gazi olan uzman çavuş Yusuf Yayla'ya moral ziyaretinde bulundu, milli takım forması hediye etti.

Ampute Milli Futbol Takımı, kamp çalışmalarını Afyonkarahisar'daki Kocatepe Spor Kompleksi'nde sürdürüyor.

Teknik direktör Çakmak ve milli futbolcular, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz ile gazi Yusuf Yayla'nın Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki baba evini ziyaret etti.

Burada gazi Yayla'ya milli takım forması hediye eden Çakmak ve oyuncular, daha sonra Yayla ile bir süre sohbet etti.

Osman Çakmak, ziyarette yaptığı açıklamada, Allah'ın Yusuf Yayla'ya en yüksek makam olan gaziliği hediye ettiğini söyledi.

Bu makamın 1997 yılında kendisine de nasip olduğunu dile getiren Çakmak, şöyle konuştu:

"Ülkemize hizmet etmeye her zaman devam edeceğiz. Vatanımızın birliği ve beraberliği için ayağını değil canını feda eden şehitlerimiz var. Gecesini gündüzüne katan devlet büyüklerimiz var. Yusuf kardeşimiz de benim gibi ayağından ampute olmuş. Biz de Afyonkarahisar'a kampa geldiğimiz için milli futbolcularımızla ve İl Emniyet Müdürümüz Ali Temiz ile kahraman gazimiz Yusuf'a moral ziyaretinde bulunduk. Yusuf kardeşimiz de en kısa zamanda bir kulüpte oynayıp tekrar aramıza dönecek."

İl Emniyet Müdürü Ali Temiz de şehit ve gazilerin haklarının hiçbir zaman ödenmeyeceğini vurgulayarak, "Kardeşlerimiz yeni nesil gençlere örnektir. Kendileri her zaman bizlerin baş tacıdır. Yusuf kardeşimiz de rehabilitasyon sürecini atlatarak sahalarda futbol oynayacak. Bunu bekliyoruz. Her konuda yanındayız." ifadelerini kullandı.

Gazi Yusuf Yayla ise tek temennisinin bir an önce ayağa kalkıp, milli takımdaki arkadaşları gibi futbol oynamak olduğunu ifade etti.

AFYONKARAHİSAR - Ampute Milli Futbol Takımı, gazi Yusuf Yayla'ya moral ziyaretinde bulundu
AFYONKARAHİSAR - Ampute Milli Futbol Takımı, gazi Yusuf Yayla'ya moral ziyaretinde bulundu
AFYONKARAHİSAR - Ampute Milli Futbol Takımı, gazi Yusuf Yayla'ya moral ziyaretinde bulundu
AFYONKARAHİSAR - Ampute Milli Futbol Takımı, gazi Yusuf Yayla'ya moral ziyaretinde bulundu
AFYONKARAHİSAR - Ampute Milli Futbol Takımı, gazi Yusuf Yayla'ya moral ziyaretinde bulundu
AFYONKARAHİSAR - Ampute Milli Futbol Takımı, gazi Yusuf Yayla'ya moral ziyaretinde bulundu
AFYONKARAHİSAR - Ampute Milli Futbol Takımı, gazi Yusuf Yayla'ya moral ziyaretinde bulundu
AFYONKARAHİSAR - Ampute Milli Futbol Takımı, gazi Yusuf Yayla'ya moral ziyaretinde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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