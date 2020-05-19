Amphan Fırtınası 'son 20 yılın en ölümcül fırtınası' olabilir, Hindistan ve Bangladeş'te...
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BBC

Amphan Fırtınası 'son 20 yılın en ölümcül fırtınası' olabilir, Hindistan ve Bangladeş'te...

Hindistan ve Bangladeş'i Çarşamba günü etkisi altına alacak fırtına nedeniyle, kıyı bölgelerdeki milyonlarca kişi tahliye edilmeye çalışılıyor.

Amphan Fırtınası 'son 20 yılın en ölümcül fırtınası' olabilir, Hindistan ve Bangladeş'te...
19.05.2020 23:35 | Son Güncelleme: 19.05.2020 23:35

Hindistan ve Bangladeş'i Çarşamba günü etkisi altına alacak fırtına nedeniyle, kıyı bölgelerdeki milyonlarca kişi tahliye edilmeye çalışılıyor.

Bengal Körfezi'ne doğru ilerleyen Amphan Fırtınası'nın son yirmi yıldaki en ölümcül fırtına olabileceğinden endişe ediliyor.

Hindistan'ın meteoroloji birimlerinin hesaplamalarına göre, dalga boyu 5 metreye kadar çıkabilecek.

185 kilometre hıza ulaşması beklenen fırtınaya karşı yürütülen tahliye operasyonu ise koronavirüs önlemleri nedeniyle aksıyor.

Fırtına alarmının verildiği bölgede, bir süredir salgın önlemleri nedeniyle büyük bir insan hareketliliği yaşanıyordu.

Hindistan şehirlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi sonrası, buralarda çalışan birçok işçi fırtınanın hattı üzerindeki köylerine geri dönüyordu.

Orissa eyaleti, yığılmayı engellemek için 18 - 20 Mayıs tarihleri arasında, eyalete ulaşacak trenleri durdurdu.

Çoğu yürüyerek evlerine dönmeye çalışan göçmen işçiler, birçok noktada durduruldu. Geçici barınma merkezlerine alındı.

2 milyon kişi tahliye edilecek

Bangladeş afet koordinasyon birimine bağlı yetkililer, BBC'ye iki milyon kişiyi tahliye etmeyi amaçladıklarını açıkladılar.





Ancak koronavirüs nedeniyle birçok merkezin karantina uygulamalarına ayrılmış olması da yetkilileri sıkıntıya düşürüyor.

Hali hazırda 800 sığınağın 250'sinin, bu şekilde salgın çalışmalarına ayrıldığı kaydediliyor.

Orissa ve Batı Bengal eyaletlerindeki okul ve benzeri binaların fırtına süresince geçici sığınak olarak kullanılması kararlaştırıldı.

2007 yılında Sidr Fırtınası bölgedeki 3 bin 700 kişinin ölümüne neden olmuştu.

1999 yılında ise yine Orissa eyaleti sahil bölgesini vuran süper siklon fırtınası 9 bin kişinin ölümüne yol açtı.

BBC

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