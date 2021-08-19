Amorium Antik Kenti kazısında Selçuklu ve beylik dönemi kalıntılarına ulaşıldı

Amorium Antik Kenti kazısında Selçuklu ve beylik dönemi kalıntılarına ulaşıldı Amorium Antik Kenti'nde Türklerin iskan yapılanması izlerine rastlandı Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde devam eden Amorium Antik Kenti başlatılan kazıda kentin iç kale diye adlandırılan kısmında yapılan...

Amorium Antik Kenti kazısında Selçuklu ve beylik dönemi kalıntılarına ulaşıldı

Amorium Antik Kenti'nde Türklerin iskan yapılanması izlerine rastlandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde devam eden Amorium Antik Kenti başlatılan kazıda kentin iç kale diye adlandırılan kısmında yapılan çalışmalarda elde edilen seramiklerden bu yerleşim yerinin, MS. 10-11. yüzyıldan sonra Selçuklu ve beylikler dönemine ait olduğu verisine ulaşıldı.

1987 yılından beri gerçekleşen ve Emirdağ İlçesi Hisar köyünde bulunan Amorium Antik Kenti'ndeki kazıyı yerinde inceleyen Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır, kazı başkanı Prof. Dr. Zeliha Demirel Gökalp son çalışmalar hakkında bilgi aldı. Tanır yaptığı açıklamada, üç noktada kazı çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek; "Emirdağ ilçemizdeki Amorium Kazısı, Cumhurbaşkanlığı kararlı kazı olup, üç noktada kazılar devam etmektedir. Geçen yıl kazı başkanımızla birlikte Türk yerleşmenin olduğu iç kalede daha çok yoğunlaşmaya karar vermiştik. Bu yılki kazılarda sonuçlarını da almaya başladık, mutluyuz. Kale surları ortaya çıkarken diğer taraftan iç surun iç kısmındaki payandalardan da destek alınarak yapılan düzenli yerleşim yerlerine ulaştık. Ayrıca elde edilen seramiklerden bu yerleşim yerinin, MS. 10-11. yüzyıldan sonra Selçuklu ve beylikler dönemine ait olduğu verisine ulaştık. Bu sonuçlar bizim açımızdan son derece verimli. Ayrıca son dönemde dikkatleri üzerine çeken Amorium Antik Kenti büyük sahabe Selman'ı Farisi hazretlerinin yaşadığı şehir olmasından dolayı ayrı bir öneme sahiptir" dedi.

"Türklerin şehrin kalıntılarının bir kısmını iskan ettikleri de ortaya çıkarıldı"

Kazı Başkanı Prof. Dr. Zeliha Demirel Gökalp ise bir ok Türk devletinin kentin kalıntılarını iskan ettiklerine dair verilere ulaşıldığını kaydederek, "Bugüne kadar gerçekleştirilen kazı çalışmalarında, Amorium'da M S 10-11.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Tınas