Amok nedir? Amok hastalığı belirtileri neler? Amok koşucusu nedir?

05.12.2019 15:43 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:43

Amok hastalığı, cinnet şeklinde ortaya çıkan ve yaşanan depresyon döneminin hemen ardından gelişen ruhsal bir hastalıktır. Genellikle sonu ölüm ve ya intiharlarla sonuçlanır. Peki, Amok koşucusu ne demek? Amok hastalığı tedavisi var mı? Amok ne demek?

AMOK NEDİR? AMOK HASTALIĞI NEDİR?

Amok kelime anlamı olarak gözü kara, hiddetle saldıran ve öldüren anlamına gelir. Güneydoğu Asya bölgesinde ve bu bölge kültüründe "cinnet" hâlini ifade etmek için kullanılır. Kavram, Filipinler'de ise "juramentado" kelimesiyle bilinir.

Cinnet hâli ise, sonuçlarını hesap edemeden şiddet kullanma durumudur. Psikolojide "amok", derin bir depresyon döneminin sonrasında ortaya çıkan şiddet ile sonuçlanan atakların görüldüğü disosiyatif bir ruh hâlidir. "Amok" hâli, erkeklerde daha yaygın gözlenir ve genellikle bir olayın ardından patlak verdiği bilinen gerçektir. Cinnet hâlindeki kişi, kötülüğe uğradığına ya da uğrayacağına inanmaktadır.

"Amok" hâlinin, güneydoğu Asya bölgesine özgü olabileceği ve "kültüre özgü sendromlara" örnek gösterilebileceği de ifade edilir. Bu özel durum altında olan, ister silahla, ister bir araçla suç işleyen, toplu öldürme ya da yaralamalarda bulunan kişiler "amok koşucusu" tâbiriyle tarif edilmektedir.

AMOK HASTALIĞI BELİRTİLERİ

Amok sendromu çok nadir görülen bir hastalıktır ve başlıca karakteristik özelliği, cinayet davranışına neden olan vahşi öfke tutumlarının ortaya çıkmasıdır. Konu olan tüm insanları öldürmek amacıyla cinayete veya ağır yaralanmalara neden olmak. Rastgele ortaya çıkan bu davranış, ölüm ve ya intiharla son bulur. Bu sendroma sahip olan kişilerde özellikle orta düzeyde depresyon, izolasyon ve yüksek düzeyde yorgunluk varlığı sık görülür. Amok sendromlu bireyin hayatta kaldığı durumlarda, işlediği cinayet olayını hatırlamazlar ve yüksek düzeyde fiziksel, zihinsel yorgunluk, halsizlik gözlenir.