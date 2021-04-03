Amine Gülşe, Mesut'suz alışveriş turunda
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Amine Gülşe, Mesut'suz alışveriş turunda

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Amine Gülşe, Mesut'suz alışveriş turunda

Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'in oyuncu eşi Amine Gülşe, önceki gün İstinyePark'da objektiflere takıldı

Kızı Eda ile birlikte alışveriş merkezine gelen Gülse, Markalar Sokağı'nda bulunan dünyaca ünlü mağazaları turlarken görüntülendi. Kızı Eda, bebek arabasında uyurken alışverişin tadını çıkaran güzel oyuncu muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmazken soru almadan sadece teşekkür etmekle yetindi.

Güneşli havanın tadını açık havada alışveriş yaparak çıkaran Amine Gülşe kısa sürede alışverişini tamamlayarak kızıyla birlikte alışveriş merkezinden ayrıldı.

Kaynak: Snob Magazin

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