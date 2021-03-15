Amik Ovası'nda meyve bahçeleri rengarenk oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Amik Ovası'nda meyve bahçeleri rengarenk oldu

15.03.2021 11:11 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:15
Amik Ovası'nda meyve bahçeleri rengarenk oldu

HATAY'ın bereketli topraklarına sahip Amik Ovası'nda yağışların ardından baharla birlikte meyve ağaçları çiçek açtı.

HATAY'ın bereketli topraklarına sahip Amik Ovası'nda yağışların ardından baharla birlikte meyve ağaçları çiçek açtı. Rengarenk bahçelele gelen vatandaşlar, fotoğraf çektirip, piknik yaparak günlerini değerlendirdi.

Hatay'ın bereketli topraklarına sahip olan Reyhanlı ilçesindeki Amik Ovası'nda arazilere dikili olan meyve ağaçları çiçek açmaya başladı. Adeta bir renk cümbüşü sunan Amik Ovası'nda farklı renkler, görenleri hayran bırakıyor. Yanına çocuklarını alan vatandaşlar çiçeklerle bezenmiş olan ovada piknik yapıp, baharın keyfini çıkarıyor. Bölgede yüksek tepede hafta sonunu piknik yaparak geçiren aileler, Hatay'da hafta sonu gündüzleri sokağa çıkma yasağının kaldırılmasını değerlendirdiklerini, kalabalık mekanlardan uzakta ailece piknik yaptıklarını kaydetti. Piknikte yemek hazırlayan Meryem Yıldız, "Burada mesafe maske temizlik kurallarına uyarak hafta sonunu değerlendiriyoruz. Bundan da mutluyuz. Burada baharla birlikte ağaçlar çiçek açtı. Doğa çok güzel. 3,5 aydır bugünü bekliyoruz. Pandemiden sonra pazar gününü değerlendirerek piknik yapmaya geldik. Biz her yıl buraya geliriz. Mart ayında çiçekler açtı, çok güzel" dedi.  

MEYVE BAHÇELERİNDE ÇEKİMİHafta sonunu kalabalık ortamlardan uzakta geçirmeyi tercih eden Sermin Çam ise geldiği meyve bahçelerinde bol bol fotoğraf çekme imkanı buldu. Çam, "Aslında çok iyi oldu. Hafta içi ev ile iş arasında boğuluyorduk. Zamanımız kısıtlı, bir şey yapamıyorduk. Zaten işin stresi yoğunluğu, insanları psikolojik olarak bayağı rahatsız etmişti. Bu şekilde mesafeli düzgün, temizlik kurallarına uyarak dışarı çıkıp herkesin yoğun olduğu yerde değil de daha çok kimsenin olmadığı, ailemizle iç içe olup hijyenik ortamları seçiyoruz. Burada günün stresi ve yoğunluğunu atıyoruz. Haftaya ise daha temiz, daha dinç, beyin boşalmış şekilde giriyoruz. Bu da çok daha güzel oluyor" diye konuştu.

Amik Ovası'nda meyve bahçeleri rengarenk oldu
Amik Ovası'nda meyve bahçeleri rengarenk oldu
Amik Ovası'nda meyve bahçeleri rengarenk oldu
Amik Ovası'nda meyve bahçeleri rengarenk oldu
Amik Ovası'nda meyve bahçeleri rengarenk oldu
Amik Ovası'nda meyve bahçeleri rengarenk oldu
Amik Ovası'nda meyve bahçeleri rengarenk oldu
Amik Ovası'nda meyve bahçeleri rengarenk oldu
Amik Ovası'nda meyve bahçeleri rengarenk oldu
Amik Ovası'nda meyve bahçeleri rengarenk oldu
Amik Ovası'nda meyve bahçeleri rengarenk oldu
Amik Ovası'nda meyve bahçeleri rengarenk oldu
Amik Ovası'nda meyve bahçeleri rengarenk oldu
Amik Ovası'nda meyve bahçeleri rengarenk oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat DERVİŞOĞLU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Ziya Selçuk Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Lady Gaga Prens Harry Aleyna Tilki Pelin Öztekin
Spor Bülent Uygun Aykut Kocaman Halis Özkahya Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Amik Ovası'nda meyve bahçeleri rengarenk oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 11:15:38. #1.16#
title