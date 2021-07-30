Amfibi uçak nedir? Amfibi uçak anlamı nedir?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Amfibi uçak nedir? Amfibi uçak anlamı nedir?

Amfibi uçak nedir? Amfibi uçak anlamı nedir?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Orman yangınları ile gündeme gelen amfibi uçak terimi vatandaşların merak konusu oldu. Peki, amfibi uçak anlamı nedir? Amfibi uçak nedir?

Orman yangınlarına müdahalede kullanılan amfibi uçaklar teknik özellikleriyle merak konusu oluyor. Peki, Amfibi uçak nedir? Amfibi uçak anlamı nedir?

AMFİBİ UÇAK NEDİR?

Deniz uçağı; su yüzeyinde iniş, kalkış ve manevra yapabilen hava taşıtı. Yüzen uçak ve uçan bot olmak üzere başlıca iki tür deniz uçağı vardır.

TARİHÇE

İlk deniz uçağı 1910 yılında Fransız pilot Henri Fabre tarafından inşa edilmiştir.

ÇEŞİTLERİ

"Deniz uçağı" terimi genellikle iki çeşit hava/deniz taşıtını tanımlamak için kullanılmaktadır: flotorlu ve tekneli

• Flotorlu deniz uçağı: Bu çeşit uçaklarda uçağın gövdesine tekerlekli iniş takımı yerine flotor denilen ince uzun şamandıralar veya dubalar monte edilmiştir

• Tekneli deniz uçağı : Bu çeşit uçaklar sandal benzeri bir gövdeye sahiptir, ana şamandıra ve gövde birleşik tek parça halindedir. Daha sonraları bu taşıtlara içeri çekilebilir tekerlekli iniş takımı eklenerek hem denizde hem karada manevra yapabilen amfibik hava taşıtları ortaya çıkmıştır.

TÜRKİYE'DE DENİZ UÇAKLARI

Askeri alanda deniz havacılığının ilk uçağı 1914 yılı Nisan ayı başlarında, İstanbul'a getirilen bir Curtiss F-2 tipi deniz uçağı olmuştur. Sivil alanda deniz uçakları ile tarifeli seferler ilk kez 1924 yılında İstanbul, Büyükdere Limanında İtalyan Aero Espresso Havayolları şirketi ile İstanbul-Atina-Brindisi ve İstanbul-Atina-Rodos güzergahlarında Dornier Wal tipi uçaklarla yapıldı ve 1936 yılına kadar devam etti. Deniz uçağı ve deniz uçuculuğu konusunda son yıllarda gelen talepler üzerine Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından 23 Ağustos 2007 tarihinde deniz uçakları ile ilgili bir düzenleme yapılması ve standartların belirlenmesi amacıyla bir genelge yayınlanmıştır. Deniz Uçakları ile Hava Taşımacılığı İşletmeciliği Yönetmeliği ise 2 Ekim 2011 tarihinde resmi gazetede yayınlanmıştır. Deniz uçağıyla havayolu taşımacılığı ilk kez 16 Mart 2012 tarihinde 19 kişilik çift motorlu Twin Otter tipi uçak ile başlamıştır. Deniz uçağıyla ilk tarifeli uçuş ise İstanbul-Alaçatı arasında 28 Haziran 2012 tarihinde gerçekleşmiştir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Düm Tek Tek Bergüzar Korel Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Mesut Özil Aytaç Kara Burak Elmas Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Amfibi uçak nedir? Amfibi uçak anlamı nedir? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 15:14:12. #1.15#

title