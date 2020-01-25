Amerikan Uzay Güçleri'nin amblemi Star Trek'ten mi çalındı? ABD Ordusu: Önce biz bulduk
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Amerikan Uzay Güçleri'nin amblemi Star Trek'ten mi çalındı? ABD Ordusu: Önce biz bulduk

25.01.2020 17:27 | Son Güncelleme: 25.01.2020 17:27
Amerikan Uzay Güçleri'nin amblemi Star Trek'ten mi çalındı? ABD Ordusu: Önce biz bulduk

Amerikan Uzay Güçleri'nin amblemini tanıttı. Amerikan silahlı kuvvetlerinin altıncı kolunun simgesi, ünlü bilim kurgu dizisi ve filmi Trek'in amblemine fazlasıyla benzemesi sebebiyle eleştirilerin hedefi oldu.


Yıldızlı bir fonun üzerine yerleştirilmiş yörüngedeki bir cismin çevrelediği oklu sembolü gören birçok kişi bilim kurgu dizisinden çalındığını iddia etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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