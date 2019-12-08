Amerikan Samoası'nda kızamık salgını ilan edildi, eğitime ara verildi
Haberler » Dünya » Amerikan Samoası'nda kızamık salgını ilan edildi, eğitime ara verildi - Haberler

Amerikan Samoası'nda kızamık salgını ilan edildi, eğitime ara verildi

Güney Pasifik'te yer alan Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı Amerikan Samoası özerk bölgesinde kızamık salgını ilan edildi. Pazartesinden itibaren eğitime ara verilirken açık havada düzenlenecek toplantılar yasaklandı

08.12.2019 19:59 | Son Güncelleme: 08.12.2019 19:59
Amerikan Samoası'nda kızamık salgını ilan edildi, eğitime ara verildi

Güney Pasifik'te yer alan 'ne bağlı özerk bölge Amerikan Samoası'nda, kızamık salgını ilan edilerek, pazartesinden itibaren eğitime ara verildi.


Amerikan Samoası Sağlık Müdürlüğü yetkilisi Dr. Aifili John Tufa, televizyondan yaptığı açıklamada, Hawaii'ye gönderilen testlerin pozitif çıktığını belirterek, 'bölgede kızamık salgını yaşandığı ve bu neden acil durum halinde oldukları' bilgisini verdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler