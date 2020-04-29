Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi, koronavirüs tedavisi için remdesivir ilacını onaylamayı planlıyor İlaç şirketi Gilead Sciences, remdesivir ilacının koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılmasına ilişkin olumlu sonuçlar aldıklarını duyurdu. New York Times gazetesi, Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) ilacı onaylamayı planladığını açıkladı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) nedeniyle dünya genelinde şu ana dek 220 bini aşkın insan hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı ise 3 milyon 200 bini aştı. Salgını yayılmasını önlemek amacıyla ilaç ve aşı geliştirme çalışmaları devam ederken, ilaç şirketi Gilead Sciences tarafından yapılan açıklama, koronavirüsün tedavisine yönelik umutları güçlendirdi.

İlaç şirketi Gilead Sciences bugün yaptığı açıklamada remdesivir ilacına ilişkin üçüncü aşama test sonuçlarını paylaştı. Şirket ilk sonuçların olumlu olduğunu belirtti.

ACİL KULLANIM YETKİSİ DUYURULACAK

New York Times gazetesi, Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) ilacı onaylamayı planladığını açıkladı. Gazetede yer alan habere göre FDA'dan üst düzey bir yönetim yetkilisi, kovid-19 hastalarını tedavi etmek için test edilen deneysel bir antiviral ilaç olan remdesivir için acil kullanım yetkisini çarşamba günü erken saatlerde duyurmayı planlıyor.

OLUMLU SONUÇLAR ALDIKLARINI DUYURDULAR

Bununla birlikte, ABD'li ilaç şirketi Gilead Sciences, bugün akşam saatlerinde yaptığı remdevisir ilacının koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılmasına ilişkin olumlu sonuçlar aldıklarını duyurdu.

GİLEAD HİSSELERİ YÜZDE 9 DEĞER KAZANDI

Şirketten yapılan açıklamanın ardından Gilead hisseleri borsada yüzde 9 değer kazandı. Haber ayrıca ABD borsalarında yukarı yönde bir hareketlenme yarattı.

KORONAVİRÜS TEDAVİSİNDE DENENEN İLAÇLARDAN BİRİ

Remdesivir koronavirüs tedavisinde denenen ilaçlardan biri. Aşı çalışmaları devam ederken hastaneler bu ilacı koronavirüse yakalanmış hastaların tedavisinde kullanıyor.