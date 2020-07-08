Amerikan Ekonomisi Krizi Atlattı mı? Bu yıl yeniden seçilmeyi amaçlayan Başkan Donald Trump Corona krizinden sonra ekonomiyle ilgili iyimser tablolar sunuyor ama uzmanlar aynı fikirde değil. Yatırım uzmanı Altan Ergün de ABD'nin krizin daha başında olduğu görüşünde.

Bu yıl yeniden seçilmeyi amaçlayan Başkan Donald Trump Corona krizinden sonra ekonomiyle ilgili iyimser tablolar sunuyor ama uzmanlar aynı fikirde değil. Yatırım uzmanı Altan Ergün de ABD'nin krizin daha başında olduğu görüşünde. Ergün VOA Türkçe'den Aslı Pelit'in sorularını yanıtladı Kaynak: DailyMotion.com