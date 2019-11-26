Amerikalı senatörden Halkbank çıkışı: Kongre Ukrayna gibi bu konuyu da incelemeli
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Amerikalı senatörden Halkbank çıkışı: Kongre Ukrayna gibi bu konuyu da incelemeli

Amerikalı Senatör Ron Wyden, Kongre'nin Halkbank davasını derinlemesine incelemesi gerektiğini çünkü Başkan Donald Trump ve avukatı Rudy Giuliani'nin buradada Ukrayna meselesinde olduğu gibi ABD'li bürokratları kendi kişisel planlarına bulaştırmış olabileceğini ileri sürdü

26.11.2019 09:54 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:39
Amerikalı senatörden Halkbank çıkışı: Kongre Ukrayna gibi bu konuyu da incelemeli

Amerikalı Senatör Ron Wyden, Kongre'nin Halkbank davasını derinlemesine incelemesi gerektiğini çünkü Başkan Donald Trump ve avukatı 'nin burada da meselesinde olduğu gibi ABD'li bürokratları kendi kişisel planlarına bulaştırmış olabileceğini ileri sürdü.


Wyden Halkbank'ın Amerikan tarihinde İran yaptırımlarının delen en büyük aktör olmakla suçlandığını hatırlattı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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