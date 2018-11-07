Amerikalı Seçmenler Rockefeller Center Önünde Seçim Sonuçlarını Takip Etti - New

- ABD Kongresi ara seçimlerinde ilk sonuçlar belli oldu

Amerikalı seçmenler Rockefeller Center önünde seçim sonuçlarını takip etmesi detayları

NEW YORK - ABD Kongresi ara seçimlerinde ilk sonuçlar belli oldu. ABD'de Kongreyi yeniden şekillendirecek ara seçimlerde, resmi olmayan ilk sonuçlara göre Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçiler 36, Demokratlar ise 31 sandalye kazandı. Amerikalı seçmenler Rockefeller Center önünde seçim sonuçlarını takip etti.