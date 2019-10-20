Amerikalı oyuncu Felicity Huffman'ın cezaevinde mahkum elbisesiyle çekilmiş fotoğrafı yayınlandı

Amerikalı oyuncu Felicity Huffman'ın cezaevinde mahkum elbisesiyle çekilmiş fotoğrafı yayınlandı

Umutsuz Ev Kadınları dizisinin Amerikalı yıldızı Felicity Huffman , rüşvet suçlaması ile tutuklu bulunduğu California cezaevinden ilk fotoğrafı yayınlandı. 56 yaşındaki oyuncunun 7806-112 numaralı yeşil mahkum elbisesi giydiği görülüyor.

20.10.2019 15:26
Amerikalı oyuncu Felicity Huffman'ın cezaevinde mahkum elbisesiyle çekilmiş fotoğrafı yayınlandı

Amerikalı yıldız oyuncu Felicity Huffman'ın, rüşvet suçlaması ile tutuklu bulunduğu California cezaevinde kocası ve kızının kendisini ziyaret ettiği sıradakoyu yeşil mahkum elbisesi ile çekilmiş fotoğrafı, New York Times gazetesi tarafından paylaşıldı.

14 GÜN HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ

Kızı Georgia'nın iyi bir üniversiteden kabul alması için rüşvet verdiği ortaya çıkan ve 14 gün hapis cezası verilen Felicity, geçen salı günü teslim olup cezasını çekmek için cezaevine konulmuştu.

RÜŞVET VERDİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

56 yaşındaki Huffman, kızını üniversiteye aldırmak için rüşvet verdiği ortaya çıkınca Mart ayında polis tarafından bir gün gözetim altında tutulduğu için o bir gün de cezasından sayılacak ve oyuncu hapishanede sadece 13 gün geçirecek.

Felicity gelecek pazar günü tahliye olacak.

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YORUMLAR (2)

  • ANGARALİ COBAN:
    vay be . . ödül yerine hapis ha. . bu abd cok abidik gubidik bir ülke olmali ha. . . . bizdede hem dövüyorlar hemde cezalandiriyorlar ama vermeyeni. . . .
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