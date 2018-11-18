Amerika Diyanet Merkezinde Mevlid-i Nebi Özel Programı

Amerika Diyanet Merkezinde, 2018 Yılı Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla özel bir program düzenlendi.

ABD'nin başkenti Washington'a yarım saatlik mesafede Maryland eyaletinde bulunan Amerika Diyanet Merkezinde gerçekleştirilen özel program, bölgede yaşayan Türkleri bir araya getirdi.

DCA Camisinde kılınan yatsı namazının ardından kültür merkezinde devam eden program, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin'in Kur'an tilavetiyle başladı.

DCA Başkanı ve Washington Din Hizmetleri Müşavir Vekili Fatih Kanca'nın, Hazreti Muhammed'in örnek hayatından kesitleri aktardığı konuşması, salonda bulunanlar tarafından dikkatle takip edildi.

Daha sonra İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Öğretim Üyesi Prof. Adnan Demircan da Hazreti Muhammed'in hayatından bugüne ne gibi dersler çıkarılabileceğine ilişkin bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Amerika Diyanet Merkezi Hafta Sonu Dil, Tarih ve Kültür Sanat Okulu öğrencilerinin sergilediği performans, ilgiyle takip edildi. İlahiler söyleyen öğrenciler ezberledikleri hadislerle salondan büyük alkış aldı.

New York Din Hizmetleri Ataşesi Sinan Dedeler ve DCA görevlilerinin de katıldığı programın ardından konuklara Türk yemekleri ikram edildi.