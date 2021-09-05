AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - New York'ta aşı karşıtı protesto
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AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - New York'ta aşı karşıtı protesto

Anadolu Ajansı / Tayfun Coşkun - Haberler | Güncel

Madison Parkı önünde toplanan grubun protestosu AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - ABD'nin New York kentindeki Madison Parkı önünde bir araya gelen grup, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için uygulanan zorunlu aşı pasaportunu ve aşılamayı protesto etti.

Madison Parkı önünde toplanan grubun protestosu AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - ABD'nin New York kentindeki Madison Parkı önünde bir araya gelen grup, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için uygulanan zorunlu aşı pasaportunu ve aşılamayı protesto etti.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - New York'ta aşı karşıtı protesto
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - New York'ta aşı karşıtı protesto
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - New York'ta aşı karşıtı protesto
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - New York'ta aşı karşıtı protesto

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tayfun Coşkun

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