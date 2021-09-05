AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - New York'ta aşı karşıtı protesto

Madison Parkı önünde toplanan grubun protestosu AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - ABD'nin New York kentindeki Madison Parkı önünde bir araya gelen grup, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için uygulanan zorunlu aşı pasaportunu ve aşılamayı protesto etti.