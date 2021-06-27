AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - Donald Trump Ohio'da miting düzenledi
Miting alanından havadan görüntüler Mitinge katılanlar ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın gelmesi ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'un mitinge katılanları selamlaması ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'un konuşması AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, 6 Ocak'taki...
Miting alanından havadan görüntüler
Mitinge katılanlar
ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın gelmesi
ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'un mitinge katılanları selamlaması
ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'un konuşması AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, 6 Ocak'taki Kongre baskınının ardından ilk defa Ohio eyaletinin Wellington kentinde miting düzenledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol