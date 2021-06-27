AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - Donald Trump Ohio'da miting düzenledi
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AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - Donald Trump Ohio'da miting düzenledi

Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol - Haberler | Politika

Miting alanından havadan görüntüler Mitinge katılanlar ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın gelmesi ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'un mitinge katılanları selamlaması ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'un konuşması AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, 6 Ocak'taki...

Miting alanından havadan görüntüler

Mitinge katılanlar

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın gelmesi

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'un mitinge katılanları selamlaması

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'un konuşması AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, 6 Ocak'taki Kongre baskınının ardından ilk defa Ohio eyaletinin Wellington kentinde miting düzenledi.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - Donald Trump Ohio'da miting düzenledi
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - Donald Trump Ohio'da miting düzenledi
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - Donald Trump Ohio'da miting düzenledi
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ - Donald Trump Ohio'da miting düzenledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lokman Vural Elibol

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