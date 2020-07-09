Ameliyatsız eros yayı estetiği
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Ameliyatsız eros yayı estetiği

Medikal Estetik Hekimi Dr. Meltem Ayran konu hakkında bilgiler verdi.

Ameliyatsız eros yayı estetiği
09.07.2020 13:10 | Son Güncelleme: 09.07.2020 13:14

Kadın güzelliğinde Burun-dudak arası mesafe çok önemli. Hatta üst dudağın orta kısmındaki kıvrımların olduğu bölgeye Aşk Tanrısı Eros' un Yayı ( Cupid' s Bow) denir. Efsaneye göre Aşk Tanrısı Eros yayıyla gezermiş, Eros yayını attıktan sonra da karşınıza ilk çıkan kişiye aşık olurmuşsunuz.Hatta bazen Eros gözünü kapatıp okunu atarmış, o zamanda yanlış kişilere aşık olurmuşuz ki bu yüzden "aşkın göz kördür" derler....

Estetikte elbette kurallar var. Da Vinci' den Michalengelo' ya ve biz Estetik hekimleri de bu estetik oranlara dikkat ederiz.

Dudaktaki Eros Yayı doğal olarak sadece 1000 kişiden 4' ünde var. Bu 4 şanslı kişi, diğerlerinden daha çekici ve daha seksi görünüyor. Ama güzel haberi Dr. Meltem Ayran veriyor ; " Ben size 'Eros' un Yayı' nı vereyim, siz de okunuzu istediğinize atıp aşkınızı yaşayın" diye de ekliyor.

Dudakla burun mesafesinin uzun olması biraz erkeksi bir görüntü verirken, bu mesafenin kısalması yüzü çekici kılar. Bunun için Eros yayını belirginleştirmenin yanında ip, dolgu malzemeleriyle özel teknikler kullandığını belirten Dr. Ayran estetik trendlerinin de sürekli değiştiğini de ifade etti.Bu işlem için hastaların ameliyat olması gerekmiyor, özel tekniklerle bu oranları elde etmeniz mümkün. En doğru estetik yaklaşımın uluslararası trendleri takip edip, kişinin genetiğine uygun şekilde uygulamaların daha doğal ve güzel sonuçlar ortaya çıkaracağını söyleyen Dr. Ayran, " Her yıl Amerika'daki Estetik Kongresine( The Aestetic Show/Meeting) katılıyorum, mutlaka klinik ziyaretleri yapıyorum, Avrupadaki Estetik Kongrelerini takip eediyorum(IMCAS, AMWC ) ve 5 yıldır da Ortadoğu'daki ülkelerde düzenli olarak hasta ziyaretleri yapıyorum."Dedi.

Kaynak: Bültenler

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