Ameliyat olan Seren Serengil, dikişleri alınmadan program çekimleri için kamera karşısına geçti

Fazla kilolarından kurtulmak için yaptırdığı ameliyat sonrası sağlık sorunları yaşamaya başlayan ve hızla kilo veren Seren Serengil, 4 gün önce yine ameliyat oldu. Yeni sezonda yine Beyaz TV'de program sunacak olan Serengil, tanıtım çekimlerini yapmak için daha dikişleri alınmadan hasta yatağından kalkıp kamera karşısına geçti.

Zayıflamak için aylar öncesinde operasyon olan ve daha sonra sürekli kilo verdiği için ölüm tehlikesi yaşayan Seren Serengil, geçtiğimiz gün safra kesesi ameliyatı oldu. Ameliyat sonrası hastanede tedavisine devam edilen Seren Serengil, programın yeni sezon çekimleri için kanala gitti.

"İLK DEFA BUGÜN YATAKTAN KALKTIM VE ÇEKİME GİTTİM"

Yeni sezonda Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına devam edecek olan Seren Serengil, dün tanıtım filmi için kamera karşısına geçti. Birkaç farklı kıyafet giyerek çekim yaptıran Serengil, setten bir videosunu Instagram hesabından paylaşarak "Ameliyat olalı tam dört gün oldu. İlk defa bu sabah yataktan kalktım daha dikişlerim alınmadan tanıtım çekimini gecikmeli de olsa çektim. Beni hasta yatağımdan bu enerjik her zaman ki gülen yüzlü halime çeviren yapımcım Bilal Özbilge'ye Beyaz TV ekibime, efsane makyörüm, erkek takımım için ve ve kuaförüme sonsuz teşekkürler. Yeni sezonda görüşmek üzere" dedi.