Ameliyat masasına yatan ünlü şarkıcı Lara, dudaklarını küçülttü
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Ameliyat masasına yatan ünlü şarkıcı Lara, dudaklarını küçülttü

04.03.2021 09:25 | Son Güncelleme: 04.03.2021 09:55
Ameliyat masasına yatan ünlü şarkıcı Lara, dudaklarını küçülttü

Geçirdiği estetik operasyonlarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Lara, bu sefer de büyük dudaklarını küçülttü. Büyük bir operasyon geçiren şarkıcının dudaklarına 30 dikiş atıldı.

Yıllar önce çıkardığı 'Katmer Katmer' ve 'Adam Gibi Adam' şarkılarıyla büyük bir üne kavuşan Lara, birçok ünlünün aksine dudaklarını büyütmek yerine küçültmeyi tercih etti.

TAM 30 DİKİŞ ATILDI

Büyük dudaklarından rahatsız olan Lara, bunun için ameliyat masasına yattı. İşlem sırasında ünlü şarkıcının dudağına tamı tamına 30 dikiş atıldı. Lara'nın operasyondan sonra arkadaşına gönderdiği fotoğraf da ortaya çıktı.

Ameliyat masasına yatan ünlü şarkıcı Lara, dudaklarını küçülttü

"SONUNDA DUDAKLARIM KÜÇÜLDÜ"

Geçirdiği operasyon sonra konuşmakta ve yemek yemekte güçlük çeken Lara, Instagram'dan "Sonunda dudaklarım küçüldü" diye paylaşım yaptıktan sonra sevenlerinden gelen geçmiş olsun mesajları için de teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Ameliyat masasına yatan ünlü şarkıcı Lara, dudaklarını küçülttü

500 BİN TL'YE SAÇLARINI SİGORTALATIYOR

Şimdilerde çıkardığı yeni şarkının heyecanını yaşayan şarkıcı Lara, saçları için radikal bir karar aldı. Uzun ve tamamen doğal olduğunu söylediği saçlarını sigortalatmak için adım atan ünlü şarkıcı, bu işlem için şirkete tam 500 bin TL ödeyecek.

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Saçlarını sigortalatma kararı alan Lara, işlem için 500 bin TL ödeyecek
Saçlarını sigortalatma kararı alan Lara, işlem için 500 bin TL ödeyecek
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500
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