Hayvanları bahçesine girdi diye tartıştığı kuzenini tabancayla öldürdü
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Hayvanları bahçesine girdi diye tartıştığı kuzenini tabancayla öldürdü

Hayvanları bahçesine girdi diye tartıştığı kuzenini tabancayla öldürdü
Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU - Haberler | Güncel

Kocaeli'de yaşayan İsmail Türkyılmaz, hayvanların arazisine girmesi sebebiyle tartıştığı amcasının oğlu Üzeyir Türkyılmaz'ı tabancayla öldürdü.

Kocaeli'de öğleden sonra Kandıra Bollu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, İsmail Türkyılmaz, iddiaya göre amcasının oğlu Üzeyir Türkyılmaz ile hayvanların kendi arazisine girerek zarar vermesi sonucu tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine İsmail Türkyılmaz tabancayla ateş ederek Üzeyir Türkyılmaz'ı vurdu.

MÜDAHALELER SONUÇ VERMEDİ

Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, ağır yaralanan Üzeyir Türkyılmaz'ı Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Üzeyir Türkyılmaz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. İsmail Türkyılmaz ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alişan KOYUNCU

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