"Amcamı kırdım, gelmezse kafama sıkarım" dedi, mahalleyi ayağa kaldırdı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, amcası ile barışmak için pompalı av tüfeğiyle Atatürk Heykeline çıkarak intihar teşebbüsünde bulunan genç, amcasının olay yerine gelmesiyle ikna edilerek silahını bıraktı.

Edinilen bilgilere göre, birkaç saat önce amcası ile telefonda tartışan ve daha sonra elindeki av tüfeğiyle Mehmet D., isimli genç, kent merkezinde bulunan Atatürk Heykeline çıkarak burada havaya birkaç el ateş etti. Havaya açtığı ateş sonrasında silahın namlusunu çenesine dayayan genç, tartıştığı amcasının olay yerine gelmesini ve barışmak istediğini söyledi. Durum üzerine olay yerine çok sayıda resmi ve sivil polis ekipleri sevk edildi. Özel harekat ekiplerinin de bulunduğu olay yerinde, polis ekipleri Mehmet D'yla konuşarak dakikalarca ikna etmeye çalıştı. Bir türlü ikna olmayan Mehmet D., tartıştığı amcası Aydın D'nin olay yerine gelmesini istedi. Polis ekipleri tarafından olay yerine gelen Aydın D'ye çelik yelek giydirildi. Her türlü ihtimali düşünen polis ekipleri amca Aydın D'yi güvenlik önlemleri altında Atatürk Heykeline yaklaştırdı. Amcasının geldiğini gören Mehmet D., çenesine dayadığı silahı havaya kaldırarak amcasına doğru gidip amcasının elinden öpüp sarıldı. Polis ekiplerince pompalı av tüfeği muhafaza altına alınırken Mehmet D., olay yerinde hazır bekletilen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulansa alındı. Mehmet D., daha sonra polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA