Doğuma giden karısını motosikletle takip eden gence otomobil çarptı

Saat 11.30 sıralarında doğum sancısı başlayan eşi Selma Özdemir için ambulansı arayan 24 yaşındaki Nusret Özdemir, motosikletiyle eşini taşıyan ambulansın peşine takıldı.

OTOMOBİL ÇARPTI

Hastane kavşağında yavaşlayan ambulansı geçmek isteyen Nusret Özdemir'e, Gazipaşa-Alanya istikametinde ilerleyen, Mahmut K. yönetimindeki otomobil çarptı.

AĞIR YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle 45 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü Nusret Özdemir kazada ağır yaralandı. Eşini taşıyan ambulansta bulunan sağlık görevlileri kazazedeye ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansta bulunan hamile eş, kocasını kanlar içinde yerde görünce şok geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından olay yerine çağrılan başka ambulansla önce Gazipaşa Devlet Hastanesine sevk edilen Nusret Özdemir, daha sonra Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Özdemir, burada ameliyata alındı.

KIZ BABASI OLDU

Nusret Özdemir'in ambulansın arkasından motosikletiyle takip ettiği görüntü, güvenlik kameralarına yansıdı. Özdemir'in ambulansın arkasından hızla ilerlediği görüntülere yansıdı. Özdemir'in ameliyathanede hayatta kalma savaşı verdiği sıralarda doğuma giren eşi Selma Özdemir ise bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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