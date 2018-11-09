Ambulansın yerine park eden kişiyi uyaran ambulans şoförü bıçaklandı

Sağlık çalışanlarına şiddete bir yenisi daha eklendi

İSTANBUL - Ambulans yerine park eden kişiyi uyaran ambulans şoförü tartışma sonrasında bıçaklandı. Bıçaklanan ambulans şoförü Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde tedavi altına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ambulansın yerine aracını park eden bir kişi ambulans şoförü Serkan Taşdelen, tarafından uyarıldı. Uyarılan kişi Serkan Taşdelen ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında iddiaya göre bıçakla aldığı darbelerle Taşdelen, yaralandı. Yaralanan Taşdelen'e ilk müdahaleyi olay yerinde ekip arkadaşları yaptı. Daha sonra Taşdelen, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde tedavi altına alındı. Taşdelen'in hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken hastanenin acil servisi kırmızı alanda tutulduğu öğrenildi. Taşdelen'in tedavisi sürüyor.