Ambulansın karıştığı zincirleme kazada 3 sağlık çalışanı yaralandı ANKARA'nın Sincan ilçesinde, göreve giden ambulans ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 3 sağlık personeli yaralandı.

ANKARA'nın Sincan ilçesinde, göreve giden ambulans ile 2 otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 3 sağlık personeli yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Tandoğan Mahallesi Buhara Caddesi'nde meydana geldi. Göreve giden R.A. yönetimindeki 112 acil servis ambulansı, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu 06 TKM 22 plakalı otomobile çarptı. Otomobil de çarpmanın şiddetiyle park halindeki 06 BTA 569 plakalı otomobile çarptı. Kazada, ambulans şoförü R.A. ile sağlık çalışanları S.K. ve Y.Y. yaralandı. Yaralı 3 sağlık personeline, ihbar üzerine gelen meslektaştaşları tarafından ilk müdahale yapıldı. Hastanede tedaviye alınan 3 sağlık çalışanının hayati tehlikesinin olmadığı belirlendi.Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA