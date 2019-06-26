Ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman'da, hasta taşıyan ambulans ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Salime Çakıl idaresindeki 02 HN 777 plakalı hafif ticari araç ile Tut ilçesinden Adıyaman'a hasta getiren Ferhat Kılınç idaresindeki 02 SA 791 plakalı ambulans, Adıyaman-Gölbaşı karayolu Şanlıurfa yol ayrımında çarpıştı. Yaşanan kazada ambulans sürücüsü Paramedik Ferhat Kılınç ile ambulansta görevli Paramedik Hasret Kuşçu yaralandı. Yaralı sağlık görevlileri ile ambulansta bulunan hasta, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından kaza yapan araç ile ambulans yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA