Ambulans helikopter Trabzon'daki entübe hasta için havalandı - Haberler
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Ambulans helikopter Trabzon'daki entübe hasta için havalandı

AA, Muhammet Çelik - Güncel
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Ambulans helikopter Trabzon'daki entübe hasta için havalandı

Trabzon'da yoğun bakımda yatan 66 yaşındaki entübe hasta, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Gümüşhane'ye sevk edildi.

GÜMÜŞHANE (AA) - Trabzon'da yoğun bakımda yatan 66 yaşındaki entübe hasta, Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Gümüşhane'ye sevk edildi.

Trabzon'daki özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde beyin tümörü nedeniyle tedavi gören Gümüşhaneli Samime Kuloğlu'nun, Gümüşhane Devlet Hastanesine sevk edilmesi kararlaştırıldı.

Hastanın entübe olması sebebiyle, sevki için 112 Hava Komuta Merkezinden hava ambulansı talep edildi.

Kuloğlu, Trabzon'daki hastaneden alınarak ambulans helikopterle Gümüşhane Devlet Hastanesine getirildi.

Ambulans helikopter Trabzon'daki entübe hasta için havalandı

Ambulans helikopter Trabzon'daki entübe hasta için havalandı

Ambulans helikopter Trabzon'daki entübe hasta için havalandı

Ambulans helikopter Trabzon'daki entübe hasta için havalandı

AA / Muhammet Çelik - Güncel

Gümüşhane, Ambulans, Trabzon, Güncel, Haberler

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