Ambulans helikopter kolu kopan işçi için havalandı
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Ambulans helikopter kolu kopan işçi için havalandı

Uşak'ta çalıştığı tekstil fabrikasında kolunu iplik makinesine kaptırması sonucu ağır yaralanan ve sağ kolu dirseğinden kopan 19 yaşındaki yabacı uyruklu işçi ambulans helikopter ile Ankara'ya sevk edildi.

19.06.2020 18:32 | Son Güncelleme: 19.06.2020 18:44

Uşak'ta çalıştığı tekstil fabrikasında kolunu iplik makinesine kaptırması sonucu ağır yaralanan ve sağ kolu dirseğinden kopan 19 yaşındaki yabacı uyruklu işçi ambulans helikopter ile Ankara'ya sevk edildi.

Olay, Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bölgedeki bir tekstil fabrikasında çalışan yabancı uyruklu Ahmed Eşşeyhabo (19) bilinmeyen bir nedenle sağ kolunu çalıştığı makineye kaptırdı. Durumu gören diğer çalışanlar Eşşeyhabo'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ve sağlık ekipleri sıkışma sonucu dirseğinden koparak makine içerisinde kalan şahsın sağ kolunu alan ekipler ardından Eşşeyhabo'ya ambulans ile Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Sonrasında ise şahsın kopan kolunun yeniden yerine dikilebilmesi amacıyla ambulans helikopter ile Ankara Şehir Hastanesi'ne sevkine karar verildi. İşçi, Uşak Havalimanı'na inen helikopter ile Ankara'ya gönderildi.

(İHA)

Ambulans helikopter kolu kopan işçi için havalandı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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