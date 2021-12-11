Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı - Haberler
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Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı

AA / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren hasta ambulans helikopterle Konya Şehir Hastanesine gönderildi.

KONYA (AA) - Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren hasta ambulans helikopterle Konya Şehir Hastanesine gönderildi.

Seydişehir Ortakaraören Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanan Emine Harmancı, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan ve durumu ağır olan Harmancı'nın tedavisine Konya Şehir Hastanesinde devam edilmesine karar verilerek Sağlık Bakanlığının ambulans helikopteri istendi.

İlçedeki bir fabrikanın bahçesine inen helikoptere ambulansla getirilen Harmancı, Konya'ya sevk edildi.

Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı

Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı

Ambulans helikopter kalp krizi geçiren hasta için havalandı

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AA / Kadriye Coşkun - Son Dakika Haberleri

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