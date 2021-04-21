Yolu kapatan kütükleri kaldırıp, hastaya ulaştılar

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, dağlık alanda rahatsızlanan kişiye müdahale etmek için ambulansla yola çıkan acil sağlık ekibi, yolu kapatan kütük ve ağaç dallarını kendi elleriyle kaldırdı.

DENİZLİ'nin Tavas ilçesinde, dağlık alanda rahatsızlanan kişiye müdahale etmek için ambulansla yola çıkan acil sağlık ekibi, yolu kapatan kütük ve ağaç dallarını kendi elleriyle kaldırdı. Hastaya ulaşarak, hastaneye götüren ekibin bu anları cep telefonuyla görüntülendi.

Tavas'ın Nikfer Mahallesi'nde bulunan 112 Acil Sağlık İstasyonu çalışanları, Derinkuyu Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda bir kişinin rahatsızlandığı ihbarı üzerine ambulansla yola çıktı. Rahatsızlanan kişiye ulaşmak için ormanlık alandaki yoldan gitmek zorunda kalan acil sağlık ekibi, ağaç kesim çalışması sırasında yola devrilen kütükler ve ağaç dallarıyla karşılaştı. Ambulans kapalı olan yoldan geçemeyince acil sağlık çalışanları paramedik Ramazan Çalık ile İbrahim Ebci, araçtan inerek elleriyle kütükleri ve ağaç dallarını kenara sürükleyip, yolu açtı. İnsan hayatı için saniyelerle yarışan acil sağlık ekibinin bu davranışını, ambulansı kulanan ve araçtan ayrılmayan Süleyman Sarıkayış tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Ekipler kısa sürede rahatsızlanan kişiye ulaşarak Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırılmasını sağladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan ÇETİN