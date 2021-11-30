Ambarlı Limanı'nda yük gemisinin iskeleye çarpma anı kamerada

AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - Avcılar Ambarlı Limanı'nda lodos nedeniyle sürüklenen yük gemisinin iskeleye çarpma anı kameralara yansıdı.

İstanbul'da dün etkili olan lodos nedeniyle Ambarı Limanı'nda bulunan bir yük gemisi iskeleye çarpmıştı. Olay anına ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı. - İSTANBUL

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