Ambarlı Limanı'nda yük gemisinin iskeleye çarpma anı kamerada - Haberler
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Ambarlı Limanı'nda yük gemisinin iskeleye çarpma anı kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Ambarlı Limanı'nda yük gemisinin iskeleye çarpma anı kamerada

Avcılar Ambarlı Limanı'nda lodos nedeniyle sürüklenen yük gemisinin iskeleye çarpma anı kameralara yansıdı.

AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - Avcılar Ambarlı Limanı'nda lodos nedeniyle sürüklenen yük gemisinin iskeleye çarpma anı kameralara yansıdı.

İstanbul'da dün etkili olan lodos nedeniyle Ambarı Limanı'nda bulunan bir yük gemisi iskeleye çarpmıştı. Olay anına ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı. - İSTANBUL

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