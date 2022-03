Amazon Prime Gaming Mart oyunları erişime açıldı

Mart ayında Prime ile ücretsiz olan oyunlar arasında Madden NFL 22, Surviving Mars, Crypto Against All Odds ve daha fazlası erişime açıldı. Amazon Prime Gaming'in bu ayki oyunları 580 TL değerinde.

AMAZON PRİME GAMİNG MART OYUNLARI

Amazon Prime Gaming Mart 2022'nin oyunları geçtiğimiz günlerde sızdırılmıştı ve sızdırıldıktan bir gün sonra ise Amazon, Prime Gaming YouTube hesabından yayınlamıştı. Mart'ta erişime açılacağı bildirilen Amazon Prime Gaming Mart oyunlarının erişimi açıldı. 31 Mart ve 1 Nisan tarihlerine kadar oyunları ücretsiz şekilde talep ederek oynayabilirsiniz. Buraya tıklayarak Prime Loot sayfasına gidebilirsiniz.