Amazon Mühendisi, Kedisiyle Yaşadığı Sorun İçin Yapay Zekalı Bir Kedi Kapısı Geliştirdi

Makine öğrenmesi, hayatımıza inanılmaz katkılar sağlarken hiçbir ticari ekipmanın çözemediği küçük sorunların çözülmesine de katkıda bulunuyor. Amazon Mühendisi Ben Hamm için bu küçük sorunlardan birisi, gecenin ortasında ölü veya yaralı bir av getiren ve kendisini uyandıran kedisi Metric'i durdurmaktı.

Hamm, Ignite Seattle'da katıldığı bir panelde bu konuyla ilgili eğlenceli bir sunum yaptı ve bulduğu çözümü tanıttı. Metric'in içgüdülerini takip etmesini engellemek için Hamm, kapıdaki kedi kapağını yapay zekâ destekli bir kameraya(Amazon DeepLens) ve Arduino'nun kullanıldığı bir kilitleme sistemine bağladı.

Kameraya Hamm tarafından makine vizyon algoritmaları yüklendi ve eğitildi. Metric'in gelip gelmediğini ve ağzında av olup olmadığını tespit eden kamera, Metric'in ağzında av varsa kapıyı 15 dakikalığına kilitliyor ve Hamm'a bir bildirim gönderiyor. Bu bildirimin yanı sıra yapay zekâ sistemi, Metric kapıda her av ile yakalandığında kuşları koruyan Ulusal Audubon Topluluğu'na bağış gönderiyor.

Yapay zekânın farklı bir biçimde kullanıldığı ve günlük küçük problemlerin çözümünde nasıl rol oynadığını görmek için Hamm'ın yaptığı sunumu aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.