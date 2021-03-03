Amazon logosunu değiştirdi... Amazon yeni logosu nasıl?
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Amazon logosunu değiştirdi... Amazon yeni logosu nasıl?

03.03.2021 14:39 | Son Güncelleme: 03.03.2021 14:42
Amazon logosunu değiştirdi... Amazon yeni logosu nasıl?

Çevrimiçi alışveriş platformu Amazon mobil uygulamasındaki logosunu değiştirdi. Yeni logo bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından Adolf Hitler'e benzetildi. Peki, Amazon yeni logosu nasıl?

Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos'un sahibi olduğu online alışveriş platformu Amazon yaptığı logo değişikliği ile gündemde. Platform mobil uygulamasındaki logosunu değiştirdi. İşte Amazon'un yeni logosu

AMAZON YENİ LOGO

Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos'un sahibi olduğu online alışveriş platformu Amazon yaptığı logo değişikliği ile gündemde. Platform mobil uygulamasındaki logosunu değiştirdi.

YENİ LOGO HİTLER'E BENZETİLDİ

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, yeni logo bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından Adolf Hitler'e benzetildi. Amazon sosyal medya kullanıcıları tarafından yapılan bu benzetme ile ilgili bir açıklamada bulunmazken, yeni logonun kullanıcılardan gelen geri dönüşler dikkate alınarak tasarlandığı bilgisinin altını çizdi.

Amazon'un yeni logosu Adolf Hitler'e benzetildi

Amazon gelen tepkiler sonrası logosunu bir kez daha güncelledi (Sol taraftaki logo Hitler'e benzdeği iddialarına konu olmuştu).

Amazon'un yeni logosu Adolf Hitler'e benzetildi
Adolf Hitler

AMAZON'DAN AÇIKLAMA

The Verge'e açıklamalarda bulunan Amazon sözcüsü "Yeni logoyu, müşterilerimiz kapılarının önünde paketlerini gördüklerinde olduğu gibi, telefonlarından alışveriş yolculuğuna başladıklarında beklenti, heyecan ve neşe uyandıracak şekilde tasarladık" dedi.

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