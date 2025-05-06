Amazon.com, Inc. Seattle, Washington merkezli, e-ticaret, bulut bilişim, dijital akış ve yapay zekâya odaklanan çok uluslu bir Amerikan teknoloji şirketidir. Google, Apple, Microsoft ve Facebook ile birlikte B.D. bilgi teknolojisi endüstrisindeki "En Büyük Beş Şirket" listesinde bulunmaktadır. Peki, Amazon çöktü mü? Amazon sorun mu var 6 Mayıs Pazar?

AMAZON NEDİR?

Amazon.com, Inc. Seattle, Washington merkezli, e-ticaret, bulut bilişim, dijital akış ve yapay zekâya odaklanan çok uluslu bir Amerikan teknoloji şirketidir. Google, Apple, Microsoft ve Facebook ile birlikte B.D. bilgi teknolojisi endüstrisindeki "En Büyük Beş Şirket" listesinde bulunmaktadır.Şirket, "dünyanın en etkili ekonomik ve kültürel güçlerinden biri" ve "dünyanın en değerli markalarından biri" olarak anılmaktadır.

Amazon, 5 Temmuz 1994'te Bellevue, Washington'da Jeff Bezos tarafından kuruldu. Şirket ilk olarak kitapların satıldığı bir çevrimiçi pazar yeri olarak ortaya çıktı, ancak zamanla elektronik araçlar, video oyunları, giyim, mobilya, yiyecek, oyuncak ve mücevher satacak kadar genişledi. 2015'te, piyasa değeri açısından Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en değerli perakendeci şirket olarak Walmart'ı geride bıraktı. Amazon, 2017'de Whole Foods Market'i $13,4 milyar karşılığında satın aldı ve bu da fiziksel bir perakendeci olarak sektördeki büyüklüğünü önemli ölçüde artırdı. 2018'de Bezos, iki günlük teslimat hizmeti şirketi olan Amazon Prime'ın dünya çapında 100 milyon aboneyi aştığını duyurdu.

AMAZON ÇÖKTÜ MÜ?

Son dakikalarda Amazon ile ilgili kullanıcı hata bildirimleri arttı İşte hata raporu:

https://downdetector.tr/