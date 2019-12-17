Amatör spor kulüpleri temsilcileri, Kumluca'da toplandı

17.12.2019 10:54 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:59

Batı Antalya bölgesinde amatör futbol kulüplerinin temsilcileri Kumluca Belediyespor Kulübü ev sahipliğinde Kumluca da toplandı.



Toplantıya, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Metin Bulut, Kumluca, Finike, Demre, ve Kaş ilçelerinde amatör futbol kulüplerinin temsilcileri katıldı.



Spor konseyinin gerçekleştirilmesi gerektiğini söyleyen ASKF Başkanı Bulut, "Bölgemizde mevcut veya gelecekteki sportif faaliyetlerin bu bölgede hangi spor yapılabilir. Dağcılık, kano, yüzme, dalış güreş, karetecilik, tekvando, bunların ivedilikle, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş belediyelerimizin başkanlarının aynı masaya oturup tartışması demektir. Spor Konseyi, belediye başkanlarımızın dünden bugüne bölgemizin tarihini çıkartmalarını, sporun geçmişteki anatomisini, bu bölgede geçmişte hangi sporlar yapılmış. Gençlerimizin geleceği ve turizm açısından 4 belediye başkanımızın kafa kafaya verip konuşmalarıdır. Ben böyle tanımlıyorum. Belediye başkanları ve kaymakamlarımızın aynı masa etrafında oturup bu bölgede hangi spor dalına yatırım yaparsak, ülkemizi, dünyada daha başarılı bir şekilde tanıtabilirizin hesabını yapılması lazım" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA