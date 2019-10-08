Amatör spor haftası badminton turnuvası yapıldı

08.10.2019 16:01

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Amatör Spor Haftası etkinlikleri 81 ilde devam ediyor.



Uzun Mustafa İlkokulu Spor Salonu'nda, küçük erkekler-kızlar ve büyük erkekler-kızlar kategorisinde yapılan badminton turnuvası çekişmeli mücadelelere sahne oldu.



Küçük Erkeklerde Oğuz Kağan Akça birinci, Yağız Kahveci ikinci, Kaan Yalçın üçüncü, Büyük Erkeklerde Eren Genç birinci, Akil Shizard ikinci, Murat Gel ve Ertuğrul Kemal Akbal üçüncü, Küçük Kızlarda İrem Açıkgöz birinci, Ece Semiha Mercan ikinci, Beray Ak ve Şeyma Koyuncu üçüncü, Büyük Kızlarda Tuğçe Gülaçtı birinci, Helin Gelturan ikinci, Rabia Gelturan ve Sibel Enç üçüncü oldu.



Dereceye giren sporculara ödüllerini Badminton İl Temsilcisi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Badminton Antrenörü Sercan Güzel takdim etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA