11.10.2019 11:02

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü ve Amatör Spor Federasyonları Konfederasyonu iş birliğiyle düzenlenen "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri Ilgın'da devam ediyor.

Etkinlik kapsamında Ilgın Turizm Uygulama Lisesi'nde ilçe judo şampiyonası düzenlendi.

Kısa süre önce antrenmanlara başlayan 23 sporcunun farklı sıkletlerde katıldığı müsabaka Ilgın Şehir Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

Müsabakaya katılan Judo Milli Takım Antrenörü Murat İnan çok başarılı ve yetenekli sporcuların olduğunu ve gelecekte devam etmeleri halinde bu sporculardan Avrupa ve dünya şampiyonu çıkabileceğini belirtti.

Kaynak: AA