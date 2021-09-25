Amatör futbolcu Burak Gündoğdu kimdir, neden öldü? - Haberler
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Amatör futbolcu Burak Gündoğdu kimdir, neden öldü?

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Amatör futbolcu Burak Gündoğdu kimdir, neden öldü?

Amatör futbolcu Burak Gündoğdu'nun hayatını kaybettiği olay, Samsun'un Salıpazarı ilçesinin Tepealtı Mahallesi Abazalar mevkisinde meydana geldi. Üzücü olay sonrası Amatör futbolcu Burak Gündoğdu kimdir, neden öldü, merak edildi.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 27 yaşındaki amatör futbolcu Burak Gündoğdu'nun, alev alan otomobilinde cansız bedeni bulundu. İddialara göre boş arazide park halindeyken bir anda alev alan otomobilden çıkamayan Gündoğdu, yanarak hayatını kaybetti. Jandarma, amatör futbolcunun ölüm nedeniyle ilgili soruşturma başlattı. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

AMATÖR FUTBOLCU BURAK GÜNDOĞDU NEDEN ÖLDÜ?

İddiaya göre, amatör futbolcu Burak Gündoğdu'nun içinde bulunduğu otomobili, boş arazide park halindeyken bir anda alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, otomobilde Gündoğdu'nun yanmış cansız bedenine ulaşıldı.

Amatör futbolcu Burak Gündoğdu kimdir, neden öldü?

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