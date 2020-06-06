Amasyalı "Şoför Ahmet" direksiyon kılıfıyla ilçeyi sokak sokak geziyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Amasyalı "Şoför Ahmet" direksiyon kılıfıyla ilçeyi sokak sokak geziyor

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan, akli dengesi yerinde olmayan ve "Şoför Ahmet" olarak tanınan Ahmet Yıldız, ilçe halkı tarafından sevgiyle karşılanıyor.

06.06.2020 11:48 | Son Güncelleme: 06.06.2020 11:53

Amasya'nın Suluova ilçesinde yaşayan, akli dengesi yerinde olmayan ve "Şoför Ahmet" olarak tanınan Ahmet Yıldız, ilçe halkı tarafından sevgiyle karşılanıyor.

Suluova'da 7'den 70'e herkesin "Şoför Ahmet" adıyla tanıdığı, çocukluk yıllarından beri otomobillere ilgisi olan 19 yaşındaki Yıldız, otomobil olarak hayal ettiği direksiyon kılıfıyla her gün ilçenin sokaklarını geziyor.

Elindeki direksiyon kılıfıyla her gün kilometrelerce yol yürüyen "Şoför Ahmet", geçerken çıkardığı korna sesiyle vatandaşlarla selamlaşıyor, yayalara yol veriyor, hayalindeki otomobili park edip esnafla sohbet ediyor.

İlçenin sevgilisi olan, herkes tarafından sevilen "Şoför Ahmet"e polisler ile diğer sürücüler de trafikte yol veriyor. "Şoför Ahmet", zaman zaman eliyle vites atar gibi yapmayı da ihmal etmiyor.

"Şoför Ahmet"in babası Mehmet Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun ilçe halkı tarafından sevilmesinden dolayı gurur duyduğunu söyledi.

Kendisinin de otomobillere özel ilgisi olduğunu, oğlunun otomobillere ilgisinin buradan geldiğini düşündüğünü dile getiren Yıldız, "Ahmet kendi halinde, kimseye zararı olmayan, hayatı şoförlük olan bir çocuk. Suluova halkı onu çok seviyor, bizim ailenin de göz bebeği. Gönül isterdi ki gerçek otomobil kullansın ancak rahatsızlığından dolayı süremiyor. Suluova halkı onu sevdikçe ben mutlu oluyorum. İnsanlarla iletişimi çok iyi. Herkese selam verir. Biz elimizden geldiği kadar ona destek olmaya devam edeceğiz. O en çok arabasıyla Suluova sokaklarını gezerken mutlu oluyor." ifadelerini kullandı.

İlçe esnafından Mehmet Özbakır ise "Şoför Ahmet'in Suluova'nın sevgilisi olduğunu vurgulayarak, "Çok mütevazı ve terbiyeli. Elinde direksiyonuyla sokak sokak gezen, araba aşkı olan bir kardeşimiz. Biz onu çok seviyoruz. Kimseye takılmaz, kimse de ona takılmaz. Bizimle selamlaşır, gelir sohbet eder. Kendini otomobillere adamış bir kardeşimiz." dedi.

Amasyalı 'Şoför Ahmet' direksiyon kılıfıyla ilçeyi sokak sokak geziyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok Haber
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu Haber
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı Haber
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi Haber
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi Haber
İngiltere'de mide ilacı koronavirüs hastalarında iyileşme belirtisi gösterdi
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı Haber
14 ve 16 yaşındaki kızlarını evlendiren anne, Esra Erol'un canlı yayınında gözaltına alındı
Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi
Libya'nın BM Daimi Temsilcisi Sunni, zafer ilan etti: Hafter'in macerası resmen sona erdi
Havuzlu hobi bahçelerine tarımsal üretime zarar verdiği için yasak geliyor
Havuzlu hobi bahçelerine tarımsal üretime zarar verdiği için yasak geliyor
Hırsızlar, kendilerini yakalatan muhtarın arabasını kundakladı
Hırsızlar, kendilerini yakalatan muhtarın arabasını kundakladı
'İntihar etti' denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı
"İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı
Son Dakika: Malatya'daki depremin ardından Vali'den ilk açıklama: Herhangi bir olumsuzluk yok
Son Dakika: Malatya'daki depremin ardından Vali'den ilk açıklama: Herhangi bir olumsuzluk yok
Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç, Fenerbahçe'de kalmak istiyor
Avrupa devlerini peşine takan Vedat Muriç, Fenerbahçe'de kalmak istiyor
Zeynep'in katili milli boksörün ifadesi ortaya çıktı: Şüphelendiren hareketler yapıyordu
Zeynep'in katili milli boksörün ifadesi ortaya çıktı: Şüphelendiren hareketler yapıyordu
Kara yollarına ait kamyon 500 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı
Kara yollarına ait kamyon 500 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 3 yaralı
TFF Başkanı Özdemir'den Fenerbahçe'ye cevap gecikmedi: Yaptığınız rezalettir
TFF Başkanı Özdemir'den Fenerbahçe'ye cevap gecikmedi: Yaptığınız rezalettir
Son Dakika: Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan hastanede 106 ceset bulundu
Son Dakika: Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan hastanede 106 ceset bulundu
Otobüsteki koronavirüs şüphelisi, hastaneye kaldırıldı; yolcular ise karantinada
Otobüsteki koronavirüs şüphelisi, hastaneye kaldırıldı; yolcular ise karantinada
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşa nefes aldıracak 10 millet bahçesini daha hizmete açtı
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşa nefes aldıracak 10 millet bahçesini daha hizmete açtı
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor
Erkek arkadaşından hamile kalan vicdansız anne doğurduğu bebeğini 3'üncü kattan aşağı attı
Erkek arkadaşından hamile kalan vicdansız anne doğurduğu bebeğini 3'üncü kattan aşağı attı
15 yaşındaki kıza ve 5 kadına fuhuş yaptıran 9 şüpheli gözaltına alındı
15 yaşındaki kıza ve 5 kadına fuhuş yaptıran 9 şüpheli gözaltına alındı
22'lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü
22'lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü
Erzurum'daki kız kaçırma kavgasında eşlerini kaybeden 4 kadın, katillerin idamını istedi
Erzurum'daki kız kaçırma kavgasında eşlerini kaybeden 4 kadın, katillerin idamını istedi
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı
Eşini kıskanan ünlü boksör Mike Tyson'ın Donald Trump'ı dövmeye kalktığı ortaya çıktı
Madde bağımlısı baba, oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı
Madde bağımlısı baba, oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı
Ukrayna'da bakıcı, ağlamasından rahatsız olduğu bebeği boğarak öldürdü
Ukrayna'da bakıcı, ağlamasından rahatsız olduğu bebeği boğarak öldürdü
Kısıtlama kararı nasıl kalktı? İşte olayın perde arkasında yaşananlar
Kısıtlama kararı nasıl kalktı? İşte olayın perde arkasında yaşananlar
Malatyalı hoca, canlı yayında 'Allah 'ol' der oluverir' dediği sırada sallanmaya başladı
Malatyalı hoca, canlı yayında "Allah 'ol' der oluverir" dediği sırada sallanmaya başladı
Kuaförüm Sensin'de jüri koltuğuna oturan Işıl Reçber'in kazanacağı ücret dudak uçuklattı
Kuaförüm Sensin'de jüri koltuğuna oturan Işıl Reçber'in kazanacağı ücret dudak uçuklattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Faik Öztrak Rüştü Zorlu Fahrettin Altun Musa Farisoğulları
Magazin Cem Yılmaz Demet Akbağ Burak Özçivit İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Metin Oktay İlhan Cavcav Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Kadın Malatya Pütürge Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Amasyalı "Şoför Ahmet" direksiyon kılıfıyla ilçeyi sokak sokak geziyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.6.2020 11:55:15. #1.14#
title